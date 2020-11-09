Оздоровление "Росската" обсудили в правительстве региона

Финансовое оздоровление АО "РОССКАТ" пройдет с сохранением производства. Об этом было заявлено 6 ноября на совещании у первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

"Росскат", производство которого расположено в Нефтегорском районе, осуществляет полный производственный цикл - от переработки меди в катанку и изготовления кабельно-проводниковой продукции до ее реализации. Завод занимает третье место по объему переработки меди в России. Численность сотрудников предприятия - около 1300 человек. "Росскат" включен в список системообразующих предприятий Российской Федерации.

"Росскат" поступил на баланс банка непрофильных активов "Траст" в 2018 г. в результате санации АвтоВазБанка.

"Несмотря на то что позиции предприятия на рынке все последние годы оставались устойчивыми, а деятельность приносила его акционерам стабильную прибыль, из-за ошибок прежнего менеджмента в финансовом управлении предприятием АО "Росскат" нарастило кредиторскую задолженность и получило претензии со стороны налоговых органов по неуплате значительного объема налоговых платежей в федеральный бюджет", - говорится в сообщении областного правительства о совещании.

Банк "Траст" заявил о планах по финансовому оздоровлению "Росската" через банкротство Банк непрофильных активов "Траст" проведет финансовое оздоровление с целью сохранения производства нефтегорского АО "Росскат" (производитель кабельно-проводниковой продукции), сообщает пресс-служба кредитной организации.

По словам руководителя департамента управления активами ПАО "Банк "Траст", председателя совета директоров АО "Росскат" Александра Меньщикова, в декабре 2019 г. новый менеджмент принял предприятие в тяжелейшем финансовом состоянии, а под угрозой остановки оказался весь холдинг "Росската", включая его дочерние компании, в частности, завод "Севкабель" в Санкт-Петербурге.

"План банка по оздоровлению предприятия заключается в выделении имущественного комплекса, который будет осуществлять операционную деятельность. Далее актив, очищенный от долговой нагрузки, будет продан профильному заинтересованному инвестору. Этот сценарий предусматривает проведение процедуры банкротства юридического лица, не означающее закрытие самого производства", - отметил Александр Меньщиков.

Участники встречи договорились о дальнейшей совместной работе по стабилизации ситуации на предприятии и выработали общую позицию.

"Мы видим, что у собственника есть четкий план финансового оздоровления предприятия, который предусматривает сохранение его деятельности. Правительство Самарской области, со своей стороны, окажет все необходимые меры поддержки. Мы готовы работать с ключевыми корпорациями - потребителями продукции, с налоговыми органами, оказывать содействие в переговорах с иными кредиторами. Для нас принципиально важно, чтобы предприятие не допустило остановку производства, сохранило рабочие места, рынки сбыта и номенклатуру продукции", - подчеркнул Виктор Кудряшов.