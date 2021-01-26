В Самаре автокран врезался в "скорую", пострадали трое

Во вторник, 26 января, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным ГИБДД, "скорая" ехала на вызов с проблесковым маячком и звуковым сигналом. На перекресток улиц Уральской и Утевской автомобиль экстренной службы выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автокраном на базе грузовика КамАЗ.

В аварии пострадали три человека, находившиеся в "скорой": водитель, врач и фельдшер.

Полицейские проводят по факту ДТП проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливают.