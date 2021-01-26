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Происшествия

Сотрудник ДПС из Тольятти помог автомобилистке с севшим аккумулятором

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудник ДПС пришел на помощь женщине, которая не смогла завести автомобиль из-за разряженного аккумулятора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Ранним утром в Автозаводском районе направлявшийся на службу сотрудник ДПС лейтенант Сергей Демский обратил внимание на машину, стоявшую на дороге с открытым капотом. Полицейский остановился и поинтересовался у водителя, что случилось. Как выяснилось, автомобилистка не могла запустить двигатель из-за разрядившегося аккумулятора.

Правоохранитель посадил девушку греться в патрульный автомобиль и с помощью пусковых проводов завел двигатель ее легковушки.

Гид потребителя

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