170 тысяч долларов в качестве финансовой образовательной поддержки получат студенты и молодые преподаватели в Самаре

Речь идет о стипендиальной программе корпоративного благотворительного фонда Arconic в партнерстве с Самарским университетом и Самарским металлургическим колледжем. Фонд реализует образовательные и социальные проекты в регионах присутствия, включая Россию, где с 2005 года компания Arconic владеет Самарским металлургическим заводом.

Стипендии — флагманская программа фонда, которая действует в Самаре на протяжении 15 лет с целью развития кадрового потенциала для обеспечения промышленного роста в регионе через привлечение и удержание молодых талантов в инженерно-технической сфере. Ежегодно по результатам конкурсного отбора ее участниками становятся более 30 студентов и молодых преподавателей. В течение 12 месяцев они получают стипендию из средств фонда Arconic в качестве поощрения интереса к точным дисциплинам и исследовательской деятельности. Примечательно, что большинство стипендиатов после обучения продолжили карьеру в научно-технической сфере. Некоторые из них присоединились к коллективу Арконик СМЗ. Также на средства фонда для партнеров будет закуплено новое лабораторное оборудование.

Популяризация инженерных специальностей — стратегическое направление деятельности фонда, поэтому еще несколько программ рассчитаны на детей и подростков от 7 до 17 лет. В течение года в девяти партнерских школах Кировского района Самары пройдут занятия по робототехнике и специализированные уроки в рамках проекта "Физика — это интересно!". Компания закупит соответствующие конструкторы и организует методическую поддержку для учителей, чтобы подготовить школьников к техническим соревнованиям и олимпиадам. Еще одна программа — "ЛюбиДелай" — помогает старшеклассникам сформировать осознанный подход к выбору профессии. Проект также вовлекает родителей в профориентацию и повышает квалификацию педагогов в карьерном консультировании, а ключевым ее элементом является фестиваль науки и технологий, где эксперты рассказывают о перспективах технических профессий.

При разработке очередного цикла образовательных программ фонда Arconic учитывались приоритеты и направления развития образования и социальной политики, реализуемые в рамках нацпроекта "Образование". Всего за время работы в Самарской области фонд Arconic инвестировал $9 млн в развитие местного сообщества.