В 2021 г. в Тольятти появится второй в Самарской области "IT-куб"

В планах на 2021 г. – появление второго "IT-куба" в Самарской области. Он будет создан в Тольятти, по аналогии с самарским "IT-кубом", открывшимся в 2020 году. Об этом сообщил руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации образования регионального министерства образования и науки Константин Льольин.

На заседании комитета Самарской губдумы по образованию и науке Константин Льольин рассказал о стартовавшей в 2020 г. реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" (ЦОС) нацпроекта "Образование".

Он отметил, что в прошлом году из федеральной казны было выделено 16,5 млн рублей на создание первого в Самаре специализированного центра цифрового образования детей "IT-клуб", в котором обучаются дети с 10 лет. В 2020 году на бюджетные занятия в клуб ходили 400 ребят. В этом году их количество планируется увеличить до 450 человек, в 2022 г.– до 600. Кроме того, по его словам, аналогичное учреждение появится и в Тольятти.

Чиновник рассказал, что в 2020 году все образовательные организации Самарской области были подключены к платформе ЦОС. Сегодня ее используют более 95 тысяч учащихся, студентов и педагогов. В прошлом году также было выделено 220 млн руб. из федеральной казны на оснащение школ цифровой техникой.

На эти деньги удалось оснастить интерактивными досками, многофункциональными устройствами, компьютерными классами с ноутбуками 101 школу в 25 муниципальных образованиях региона. В 2021 г. аналогичное оборудование поступит еще в 47 образовательных учреждений Самарской области. Константин Льольин подчеркнул, что к концу 2023 г. вся сеть образовательных организаций губернибудет оснащена компьютерным оборудованием.

Также, по данным министерства образования и науки, в регионе реализуется нацпрограмма "Цифровая экономика", в рамках которой в 2021 году 291 объект образования будет подключен по оптоволоконным линиям к высокоскоростному интернету. Кроме того, Самарская область участвует в отборе субъектов на получение средств для модернизации локальных вычислительных сетей внутри зданий образовательных организаций. Очередь должна подойти в 2023 году, тогда все локальные сети будут сведены к единому формату цифровой школы.