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ДТП Происшествия

Под Самарой водитель сбил двух детей и отвез их домой

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске задержали водителя, который сбил двух детей на пешеходном переходе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла 23 января в 19:15. 46-летний водитель Renault Logan напротив дома №12 по ул. Фрунзе сбил двух 13-летних девочек на нерегулируемом пешеходном переходе.

После случившегося автомобилист отвез детей домой и скрылся.

25 января пострадавших госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что скрывшегося водителя задержали. По факту случившегося ведется проверка.

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