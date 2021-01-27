Под Самарой водитель сбил двух детей и отвез их домой

В Новокуйбышевске задержали водителя, который сбил двух детей на пешеходном переходе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Авария произошла 23 января в 19:15. 46-летний водитель Renault Logan напротив дома №12 по ул. Фрунзе сбил двух 13-летних девочек на нерегулируемом пешеходном переходе.
После случившегося автомобилист отвез детей домой и скрылся.
25 января пострадавших госпитализировали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что скрывшегося водителя задержали. По факту случившегося ведется проверка.