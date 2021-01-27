Под Самарой водитель сбил двух детей и отвез их домой

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В Новокуйбышевске задержали водителя, который сбил двух детей на пешеходном переходе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.