Дмитрий Азаров сделает заседания комиссии по лицензированию УК доступными для СМИ и граждан

Такое поручение глава региона дал на заседании правительства, где рассматривали вопрос о внесении изменений в ст. 28.1 закона Самарской области "О жилище".

Руководитель Госжилинспекции Самарской области Виктория Каткова предложила проводить заседания комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в режиме видеоконференцсвязи. Поскольку в регионе продолжают действовать ограничения, а в комиссии участвуют люди старше 65 лет, целесообразно дать возможность проводить ее заседания в дистанционном формате.

Губернатор предложение одобрил и отметил, что такая форма работы позволяет организовать широкий доступ к заседанию комиссии всем желающим - как СМИ, так и активным жителям.

"Вы знаете, что тема качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг актуальна для многих территорий Самарской области. И вопросы ЖКХ люди на регулярной основе ставят в первую очередь перед муниципальной властью, к чьим полномочиям относится вопрос. Но самое деятельное участие в наведении порядка принимают и министерство, и ГЖИ. И здесь есть достаточно серьезный результат. У нас целый ряд недобросовестных компаний покинули рынок", - отметил Дмитрий Азаров.

Повышение контроля за качеством и прозрачностью управляющих организаций со стороны ГЖИ позволило не допускать фальсификаций, четко исполнять протоколы общих собраний жильцов и следовать мнению людей.

"Я хочу вас поблагодарить за эту работу, вы всегда на стороне людей, - обратился губернатор к Виктории Катковой. - Мы оздоравливаем ситуацию на рынке предоставления жилищных услуг. Но вопросы по работе инспекции, рассмотрения вопросов, в том числе подачи заявок на получение лицензии люди ставят. Давайте эту возможность использовать и для повышения открытости комиссии, транслировать это в Интернет в прямом эфире, чтобы все заинтересованные, в первую очередь, те жилые дома, которые та или иная компания обслуживает, могли видеть, как рассматривался вопрос. Полная прозрачность для собственников жилья должна быть обеспечена. Это принцип работы правительства - открыто, в интересах людей".

Кроме того, глава региона поручил ГЖИ обратить особое внимание на жалобы от старших по домам: "Зачастую людей, которые взвалили на себя эту работу по организации предоставления жилищно-коммунальных услуг по дому, не слышат ни управляющие компании, ни, к сожалению, главы муниципальных образований. Люди обращаются напрямую ко мне. Я попрошу вас проинвентаризировать такие жалобы и мне представить в течение недели".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что всегда с особой благодарностью относится к старшим по домам, которые зачастую на добровольной основе ведут чрезвычайно ответственную и важную работу. Но нередко их проблемы остаются без должного внимания.

"Мы должны особым образом откликаться на их просьбы, жалобы и предложения. С огромным уважением отношусь к этим людям, которые делают огромную работу для всего нашего общества. Пока мы не добьемся, чтобы этих людей слышали и УК, и главы муниципальных образований, будем работать напрямую. Попрошу вас уделять этому отдельное внимание", - резюмировал губернатор.