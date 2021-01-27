В Самаре выступят Карина Кожевникова и трио Льва Кушнира

В среду, 3 марта, в 19:00 в Самарской филармонии завершится фестиваль "Jazz-весна в Самаре-2021". На закрытии выступят финалистка шоу "Большой джаз" Карина Кожевникова (вокал) и трио Льва Кушнира.

Карина Кожевникова дебютировала в 1996 г. в московском "Джаз-Арт клубе". Карина сознательно избегает копирования и создает свои собственные нетривиальные версии джазовых песен.

В новой программе Карина Кожевникова обращается к стилю, возникшему в 1940-е годы и положившему основу современному джазу. Сложнейшие импровизации, характерные для бибопа, являются также и сильной стороной таланта Карины.

Вместе с Кариной выступят ее постоянные партнеры: контрабасист Андрей Дудченко, пианист Лев Кушнир и барабанщик Евгений Рябой.