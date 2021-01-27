Детям с инвалидностью будут оказывать социальную помощь на дому

В Самарской области на постоянной основе начнут оказывать социальные услуги по реабилитации в домашних условиях детям с тяжелыми формами инвалидности и множественными нарушениями здоровья.

С такой инициативой выступила министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова. Она предложила внести изменения в закон Самарской области, которым утвержден перечень соцуслуг.

Этот вопрос рассмотрели 27 января на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Руководитель министерства добавила, что это будет касаться и детей, постоянно проживающих в учреждениях социального обслуживания, — для обеспечения доступности реабилитационных услуг.

"Это большой перечень услуг, который мы сможем оказывать на дому детям с тяжелыми формами инвалидности, нуждающимся в постоянной посторонней помощи. Мы это апробировали в период ограничений из-за коронавирусной инфекции и увидели, насколько востребована для семей такая выездная работа реабилитационных учреждений", — подчеркнула Марина Антимонова.

Сейчас эта работа уже ведется на территории Самарской области. Она началась еще в 2020 году. — в период распространения коронавируса.

"Очень важное направление, и я считаю, что в этой ситуации мы должны действовать именно так — на опережение. Необходимо нарабатывать проекты, идя навстречу жителям региона. Разработали дополнительные меры социальной поддержки — теперь их оформляем законодательно. Считаю это оправданной практикой, а в этот период — тем более востребованной", — подчеркнул Дмитрий Азаров.