В Самарской области подвели итоги "Театрального Приволжья"

В 2020 г. в Агентстве социокультурных технологий прошел заочный межмуниципальный фестиваль самодеятельных театральных коллективов "Театральная весна-2020" - региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье".

Участниками стали коллективы из 16 городов и районов Самарской области. Всего на фестиваль, посвященный Году памяти и славы в России, подано более 80 заявок из 16 муниципальных образований региона.

Жюри оценивало видеозаписи работ участников по номинациям "Лучший детский спектакль", "Лучший молодежный спектакль", "Лучший взрослый спектакль", "Художественное слово", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший спектакль, раскрывающий тему Великой Отечественной войны".

Региональное экспертное жюри возглавил Александр Мальцев - заведующий кафедрой театральной режиссуры, доцент кафедры актерского искусства театрального факультета СГИК. Члены жюри отметили высокий уровень работ, креативность режиссерских идей, глубину игры актеров.

Лучшими театральными коллективами, занявшими первые места, стали:

- в номинации "Лучший молодежный спектакль" - Творческое объединение "СТО" МБУК г.о. Самара "Самарский молодежный драматический театр "Мастерская" (режиссер Степан Белькот) за постановку спектакля по произведению Олжаса Жанайдарова "Френдзона";

- в номинации "Лучший детский спектакль" - Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" МБУ ДО "ЦВР "Крылатый" г.о.Самара (режиссер Виктор Михайлов) за спектакль по повести Н.В.Гоголя "Шинель".

Победителей регионального этапа областное экспертное жюри рекомендует к участию в Окружном этапе театрального фестиваля "Театральное Приволжье".

В рамках Фестиваля также прошел конкурс афиш и плакатов к спектаклям. Победителями конкурса признаны:

- Илья Адияков за афишу к спектаклю В.Розова "Вечно живые" (МБОУ ДО "Приволжская детская школа искусств" м.р. Приволжский);

- Дмитрий Устинов за афишу к психологической драме Д.Смирнова "КОН.ВОЙ" (МАУК "Городской Дом культуры" г.о. Кинель).

Учредителями регионального этапа фестиваля выступили правительство Самарской области, администрация Нефтегорского района при поддержке министерства культуры Самарской области, министерства образования и науки Самарской области.



