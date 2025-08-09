В Тольятти пьяная женщина за рулем врезалась в бетонный столб, а после сама обратилась в больницу

В пятницу, 8 августа, в Тольятти в ДТП пострадала 38-летняя женщина,управлявшая машиной без водительских прав, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 04:40 она села за руль ВАЗ 2114 в состоянии алкогольного опьянения. При этом права управления транспортными средствами она не имела. Женщина двигалась по ул. Родины в направлении ул. Комзина.

В пути следования, возле дома № 40, она врезалась в световую опору, а затем самостоятельно обратилась в больницу.

Водителю назначено амбулаторное лечение.