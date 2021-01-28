Самарцам представят проект планировки и межевания территории "Волгаря"

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В администрации Куйбышевского района (ул. Зеленая, 14) 9 марта в 10:00 пройдут публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия "Волгарь".