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Муниципалитеты Власть и политика

Самарцам представят проект планировки и межевания территории "Волгаря"

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Куйбышевского района (ул. Зеленая, 14) 9 марта в 10:00 пройдут публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия "Волгарь".

На экспозиции, работа которой будет предварять слушания, самарцам представят информационные материалы, планируемые к рассмотрению. Консультировать посетителей будут сотрудники администрации Куйбышевского района.

График работы экспозиции: понедельник-пятница с 09:00 до 12:00. Она пройдет с 4 февраля по 5 марта.

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