Самарцам представят проект планировки и межевания территории "Волгаря"

В администрации Куйбышевского района (ул. Зеленая, 14) 9 марта в 10:00 пройдут публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия "Волгарь".
На экспозиции, работа которой будет предварять слушания, самарцам представят информационные материалы, планируемые к рассмотрению. Консультировать посетителей будут сотрудники администрации Куйбышевского района.
График работы экспозиции: понедельник-пятница с 09:00 до 12:00. Она пройдет с 4 февраля по 5 марта.