Предприниматель из Самарской области будет продавать макеты стрелкового оружия на международном рынке

Одним из этапов развития предприятий малого и среднего бизнеса является выход на внешние рынки, расширение географии поставок продукции. Чтобы упростить предпринимателям эти задачи и увеличить объемы экспортируемой продукции, в Самарской области был создан Центр поддержки экспорта. Именно этот центр помог самарскому предпринимателю Ивану Сенюшину, который делает прототипы настоящего стрелкового оружия, выйти со своими товарами за пределы России.

Нередко производители боятся выйти за пределы России из-за ряда факторов: поиск иностранных партнеров, заинтересованных в продукции экспортера, необходимость перевода документов на иностранный язык, иные требования законодательства и т. д. При этом губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчёркивал, что местным предпринимателям нужно выходить на международный рынок и наращивать объем экспорта продукции. Эта работа в регионе ведется в рамках реализации национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

"В 2020 году региональный Центр поддержки экспорта поддержал более 400 предпринимателей, которым было предоставлено почти 800 услуг. Благодаря взаимодействию бизнеса и регионального института поддержки, местные производители, несмотря на закрытые границы и ограничения, связанные с пандемией, экспортировали свою продукцию на 2,5 млрд рублей, заключили 90 экспортных контрактов, — подвел итоги работы в этом направлении министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В Центре поддержки экспорта каждому предприятию, готовому к зарубежным поставкам, помогут с поиском иностранных партнеров, подготовят необходимую документацию в соответствии с требованиями конкретной страны, а также сопроводят компанию на всех этапах экспортного цикла".

Предприниматель Иван Сенюшин с детства увлекался оружием. Именно поэтому он окончил Ульяновское высшее военное инженерное училище связи. Сегодня он является офицером запаса, но даже свою гражданскую деятельность он связал в некотором роде с военной тематикой. Он создал предприятие, которое занимается моделированием и выпускает прототипы настоящего стрелкового оружия: пистолетов, винтовок и автоматов. Эти модели называют "резинкострелы". С точки зрения безопасности они уступают лишь водному пистолету.

"Все наши модели состоят из березы, экологически чистого сырья. Сегодня в линейке нашей продукции уже около 50 моделей. Но мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно расширяем ее. Нам постоянно пишут мальчики в возрасте от 7 до 70 лет и просят сделать пистолет, какой-нибудь автомат. На старте нашей компании, когда нам было только пару месяцев, к нам уже обратились за заказом — тогда мы создавали автоматы ППШ для юнармейцев", — рассказал Иван Сенюшин.

Предприниматель решил не ограничиваться продажами на региональном рынке, а расширить географию поставок за пределы страны. Для этого Иван Сенюшин обратился в Центр поддержки экспорта, где ему уже помогли с выходом на маркетплейс, а также с переводом необходимой сопроводительной документации к товару. В планах предприятия — дальнейшее взаимодействие с Центром и поиск партнеров из других стран.