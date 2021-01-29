Губернатор призвал усилить работу по борьбе с киберпреступностью и в сфере ЖКХ

В пятницу, 29 января, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии ГУ МВД России по Самарской области, где были подведены итоги работы ведомства в 2020 году.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Александр Винников рассказал о количестве зарегистрированных преступлений в ушедшем году, о мерах по борьбе с преступностью, а также обозначил планы работы ведомства на 2021 год.

"В Самарской области зафиксировано снижение дорожно-транспортных происшествий. Буквально за последние два года мы добились значительной динамики. Даже в непростом 2020 году у нас показатели лучше, чем в среднем по стране и ПФО. Но нам еще есть над чем работать для повышения безопасности дорожного движения", - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Значительного улучшения дорожной обстановки удалось добиться благодаря активной работе региональной команды по ремонту, реконструкции и строительству дорог, модернизации аварийных участков трасс. По качеству исполнения нацпроекта Самарская область стала одним из лидеров в стране.

Дмитрий Азаров призвал руководство и сотрудников ведомства сделать упор на совместной работе по выявлению и пресечению нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. "Сегодня тема жилищно-коммунального хозяйства, преступлений в этой сфере волнует буквально каждого жителя Самарской области. Внимание к этой сфере ГУ МВД считаю и обоснованным, и крайне важным", - подчеркнул губернатор.

Одна из задач, поставленных главой региона, - установить прямой контакт со старшими по домам, чтобы повысить качество решения возникающих вопросов.

"Наша с вами совместная работа, в том числе по возбуждению уголовных дел, способствует тому, чтобы недобросовестные предприниматели уходили из сферы ЖКХ. Но этого недостаточно. Мы просто обязаны наладить прямой контакт с представителями советов многоквартирных домов, старшими по домам, и очень надеюсь, что в этом вопросе мы получим поддержку коллег из ГУ МВД, в первую очередь - участкового звена. Это совершенно точно будет сказываться на оздоровлении ситуации в сфере ЖКХ и повышении уровня безопасности граждан", - обратился Дмитрий Азаров к представителям ведомства.

Глава региона также акцентировал внимание на необходимости вывести на новый уровень работу в сфере борьбы с киберпреступностью. Он отметил, что за 2020 год зафиксирован значительный рост преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

"Здесь нам надо совершенствовать свою работу. Давайте обсуждать вместе, чем может помочь правительство области, объединять усилия и ресурсы, - отметил Дмитрий Азаров. - Особые условия 2020 года, условия пандемии, переход на дистанционное взаимодействие, развитие у людей навыков работы через Интернет, конечно, обращают на себя и внимание преступников. Не случайно в этом году мы столкнулись с ростом киберпреступлений".

При помощи современных IT-технологий злоумышленники совершают экономические преступления, торгуют запрещенными веществами, а также вовлекают в незаконные действия несовершеннолетних.

"Считаю, что нам нужна более активная деятельность по правовому информированию и просвещению детей и их родителей. Вы знаете, что мы эту работу ведем на постоянной основе, но инструментарий информирования нам нужно также совершенствовать и во многом менять, потому что люди в основном получают информацию не через СМИ (а здесь у нас взаимодействие отработано на очень высоком уровне), а через соцсети, мессенджеры", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По итогам коллегии руководство ГУ МВД и правительство региона определили основные направления совместной работы на 2021 год и вопросы, требующие первоочередного решения.