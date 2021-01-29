В самарской филармонии выступит Сергей Стадлер

В субботу, 6 февраля, в 18:30, в самарской филармонии состоится концерт из цикла "Вечера с большим оркестром". В качестве дирижера и солиста выступит народный артист РФ Сергей Стадлер.
Сергей Стадлер — российский скрипач и дирижер, лауреат международных конкурсов Концертино Прага (I премия), конкурса имени Я. Сибелиуса в Хельсинки, конкурса имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже и Конкурса им. П. И. Чайковского в Москве (I премия и Золотая медаль).
Программа
К 250-летию со дня рождения композитора.
Л. Бетховен Романсы для скрипки с оркестром № 1 Соль мажор, № 2 Фа мажор
Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор, соч. 61
Симфония № 3 Ми-бемоль мажор, соч. 55 ("Героическая").