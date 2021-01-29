В самарской филармонии выступит Сергей Стадлер

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В субботу, 6 февраля, в 18:30, в самарской филармонии состоится концерт из цикла "Вечера с большим оркестром". В качестве дирижера и солиста выступит народный артист РФ Сергей Стадлер.