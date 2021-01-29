16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарской филармонии выступит Сергей Стадлер В Самаре выступят Карина Кожевникова и трио Льва Кушнира В Самарской филармонии выступит Этери Бериашвили В Клявлино выступит Волжский русский народный хор В Kowalski Club выступит дуэт скрипачки Анны Ракиты и басиста Антона Давидянца

Музыка Культура

В самарской филармонии выступит Сергей Стадлер

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 6 февраля, в 18:30, в самарской филармонии состоится концерт из цикла "Вечера с большим оркестром". В качестве дирижера и солиста выступит народный артист РФ Сергей Стадлер.

Сергей Стадлер — российский скрипач и дирижер, лауреат международных конкурсов Концертино Прага (I премия), конкурса имени Я. Сибелиуса в Хельсинки, конкурса имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже и Конкурса им. П. И. Чайковского в Москве (I премия и Золотая медаль).

Программа

К 250-летию со дня рождения композитора.

Л. Бетховен Романсы для скрипки с оркестром № 1 Соль мажор, № 2 Фа мажор

Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор, соч. 61

Симфония № 3 Ми-бемоль мажор, соч. 55 ("Героическая").

Гид потребителя

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31