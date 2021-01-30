В Тольятти на переходе сбили мужчину

В пятницу, 29 января, в 07:40 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП. По информации инспекторов ГИБДД, 38-летний мужчина на автомобиле ВАЗ 21103 ехал по Московскому проспекту со стороны улицы Фрунзе и в районе дома № 66 допустил наезд на 47-летнего пешехода.

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. По факту случившегося полицейские проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими, сотрудники ГИБДД выявили более 1100 нарушений ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.