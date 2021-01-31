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В Самарской области увеличится размер социальных пособий

МОСКВА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С понедельника, 1 февраля, в Самарской области, как и по всей стране, увеличивается размер ряда социальных пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

В документе говорится, в частности, что индексируются выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героям России, а также гражданам, которые пострадали на производстве.

Индексация коснется и пособий, которые положены семьям с детьми. Так, повышаются единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Рост выплат составит 4,9%.

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