"Россети ФСК ЕЭС" обеспечила выдачу 8,7 МВт дополнительной мощности крупнейшему газоперерабатывающему заводу Самарской области

"Россети ФСК ЕЭС" на 8,7 МВт - до 14,9 МВт - увеличила выдачу мощности из ЕНЭС в сети компании "Россети Волга" для Нефтегорского газоперерабатывающего завода. На предприятии реализуется комплексная программа технического перевооружения и замены устаревшего оборудования. Электроснабжение потребителя осуществляется от двух независимых источников - магистральных подстанций 220 кВ "Просвет" и "Кинельская".

Для увеличения надежности в 2020 году проведен ремонт девяти комплектов разъединителей на открытом распределительном устройстве 110 кВ подстанции 220 кВ "Просвет".

В 2021 году стартует комплексная реконструкция подстанции 220 кВ "Кинельская" с заменой основного электрооборудования, включая силовые автотрансформаторы общей мощностью 400 МВА. Работы будут проведены в условиях действующего объекта без ограничений подачи энергии потребителям.

Энергообъекты общей мощностью 610 МВА входят в число узловых центров питания Самарской области с населением около 3,2 млн человек. Также они обеспечивают электроснабжение тяговых подстанций Куйбышевской железной дороги и нефтеперекачивающих станций экспортного трубопровода "Дружба".