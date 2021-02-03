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Строительство Строительство и недвижимость

Топ-10 самарских застройщиков по итогам 2020 года

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Единого ресурса застройщиков подвели итоги 2020 года, опубликовав рейтинг, в котором компании ранжированы по объему ввода жилья. Портал "Волга Ньюс" использовал эту информацию для составления топа-10 застройщиков Самарской области по результатам работы за прошлый год.

Фото: freeimg.ru

1. Первое место в Самарской области по объему введенного в эксплуатацию жилья за 2020 г. занимает компания "Финстрой" с 59,9 тыс. кв. м. Застройщик находится в федеральном рейтинге на 100 месте (+233 пункта). Компания возводит ЖК "Новая Самара". Всего у нее заявлено 123,5 тыс. кв. м текущего строительства.

2. На втором месте - ООО Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания" с 38,1 тыс. кв. м. Эта компания находится на 180 месте в федеральном рейтинге. Она строит ЖК "Рассвет" и "Рассвет-Ракита". Объем текущего строительства - 145,5 тыс. кв. м.

3. Группа компаний "Трансгруз" в 2020 г. ввела в эксплуатацию 24,7 тыс. кв. м. жилья, потеряв при этом 226 пунктов в федеральном рейтинге, где заняла 308 место. В настоящее время застройщик возводит ЖК "Академический", и всего у него указано 48,7 тыс. кв. м текущего строительства.

4. Группа компаний "Амонд" поднялась за прошлый год на 118 позиций, заняв 310 место в общем рейтинге. Застройщик ввел в эксплуатацию 24,5 тыс. кв. м жилья. "Амонд" строит два ЖК в Самаре - "Артхолл" и "Волгарь". Объем текущего строительства - 114,6 тыс. кв. м.

5. Девелоперская компания "Древо" в 2020 г. ввела 23,4 тыс. кв. м, при этом потеряв 291 позицию в федеральном рейтинге (322 место). Сейчас застройщик возводит два объекта - ЖК "Панова Парк" и "Южный город". В текущем строительстве у компании заявлено 218,9 тыс. кв. м жилья.

6. Тольяттинская ФСК "Лада-Дом" ввела в эксплуатацию жилья в 15,3 тыс. кв. м. Застройщик возводит в Тольятти два ЖК - "Greenwood" и "Лесной". Объем текущего строительства - 34,2 тыс. кв. м.

7. Строительная компания "Новый город" достроила в прошлом году 14,9 тыс. кв. м жилья. Компания сдала ЖК "Ильинская Плаза", который изначально возводил обанкротившийся "Самарагорстрой".

8. Холдинг "Град" занимает 490 строчку в федеральном рейтинге, потеряв за год 198 пунктов. Холдинг ввел в эксплуатацию 14,5 тыс. кв. м жилья. Сейчас он возводит девять жилых комплексов, в том числе "Адмиралъ" и "Волжские Огни". Объем текущего строительства - 132,3 тыс. кв. м.

9. Строительная компания "Элри" в прошлом году сдала 12,3 тыс. кв. м жилья. Компания возводит в Самаре ЖК "Новый Металлург".

10. ПАО "Завод имени А. М. Тарасова ввело в эксплуатацию 9,4 тыс. кв. м жилья (ЖК "Ново-Садовая, 311").

Особняком в этом году стоит один из традиционных лидеров рейтинга - корпорация "Кошелев". Она сдала 50,4 тыс. кв. м, но все они - не в Самарской области. В "Кошелеве" пояснили, что в этом году в регионе не вводили новых объектов, продолжая реализацию уже построенных. Корпорация занимает 122 место в федеральном рейтинге - это второе место среди застройщиков, зарегистрированных в Самарской области.

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