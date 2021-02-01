Сотрудника тольяттинской колонии ИК-16 подозревают в получении взятки

В Тольятти в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности тольяттинской колонии №16 возбудили уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
По предварительной версии, 19 января ныне подозреваемый получил от гражданина, участвовавшего в оперативном эксперименте, 15 тыс. руб. за передачу двух мобильников осужденным.
Сейчас дело находится в производстве СО по Автозаводскому району Тольятти СК РФ. За подобное преступление предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Автозаводского района.