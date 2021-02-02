В Самаре две автомобилистки не поделили дорогу, виновница госпитализирована

В понедельник, 1 февраля, в 11:50 на ул. Куйбышева у дома № 10 32-летняя водитель ВАЗ-2115 при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении автомобилю Opel, за рулем которого была 24-летняя женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадала водитель автомобиля ВАЗ, она была госпитализирована.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии женщина находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.