В Самаре две автомобилистки не поделили дорогу, виновница госпитализирована

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В понедельник, 1 февраля, в 11:50 на ул. Куйбышева у дома № 10 32-летняя водитель ВАЗ-2115 при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении автомобилю Opel, за рулем которого была 24-летняя женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области