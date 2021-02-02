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ДТП Происшествия

В Самаре две автомобилистки не поделили дорогу, виновница госпитализирована

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 февраля, в 11:50 на ул. Куйбышева у дома № 10 32-летняя водитель ВАЗ-2115 при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении автомобилю Opel, за рулем которого была 24-летняя женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля ВАЗ, она была госпитализирована.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии женщина находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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