Самозанятый из Самарской области разработал настольную игру по основам проектной деятельности

Настольную игру "Проектное путешествие" заведующий стартап-центром СамГМУ, самозанятый Алексей Мокеев создал три года назад. А в конце 2020-го принял участие в региональном конкурсе для самозанятых "Я-бренд!" и стал обладателем Гран-при.

Настольная игра "Проектное путешествие" интересна тем, что играть можно даже одному. Как рассказывает сам автор, Алексей Мокеев, игра помогает пройти все этапы проектной деятельности от идеи до ее воплощения в жизнь, разобрать проблемы, которые могут возникнуть в ходе создания и оформления проекта. Во многом благодаря игре самозанятого из Самары появилось около полусотни социальных проектов. Игра уже используется в 15 регионах страны.

"С 2009 года я преподаю основы проектной деятельности, являюсь членом жюри фестиваля "iВолга". За годы этой работы я заметил, что вопросы у молодых людей и рекомендации со стороны конкурсной комиссии одни и те же. Я решил этот процесс автоматизировать, и так родилась игра "Проектное путешествие", которая помогает понять, что такое "проект", из чего он состоит, что необходимо сделать, чтобы его эффективно реализовать", - рассказал Алексей Мокеев.

О необходимости помощи самозанятым и начинающим предпринимателям неоднократно говорил и глава Самарской области Дмитрий Азаров. Разработка мер поддержки представителей малого бизнеса ведется в регионе в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как утверждает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, самозанятые - это полноценные предприниматели. "Мы постоянно расширяем линейку инструментов поддержки пользователей специального налогового режима, проводим ярмарки и конкурсы, участвуя в которых, самозанятые могут заявить о себе и своем продукте, - рассказал о проделанной работе министр. - В Самарской области зарегистрировано уже свыше 43 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. В этом году мы продолжим внедрять для них новые меры поддержки, проводить обучающие программы, интересные мероприятия, которые помогут самозанятым успешно стартовать в легальном предпринимательстве".