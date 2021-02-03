Четыре человека пострадали в ДТП в Сызрани

Во вторник, 2 февраля, в Сызрани Самарской области в 13:20 52-летний водитель Audi A 6 в районе дома № 16 по пер. Опорный столкнулся со стоявшим впереди Lada Granta под управлением 33-летнегомужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

После удара Lada Granta отбросило на стоявший впереди Land Rover, который продвинулся вперед и врезался Kia Spectra. Audi после столкновения выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, под управлением 61-летнего мужчины.

В результате аварии госпитализировали водителей обеих Lada Granta, 36-летнюю пассажирку одного из вазовских автомобилей и водителя Audi.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

По данным регионального ГУ МЧС, на месте происшествия работали сотрудники ПСЧ-96, они спасли одного человека.