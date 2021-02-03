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Музыка Культура

В Самарской филармонии пройдет концерт "Великолепие Версаля"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 февраля, в 18:30 в Самарской филармонии состоится концерт "Великолепие Версаля" - совместный проект филармонии и Государственного Эрмитажа.

Зрителям представят два небольших экскурса, предваряющих музыку французских композиторов XVII-XVIII вв.

Программа

М.Коретт. Концерт №4 для органа и струнных

Ж.-М.Леклер. Концерт для скрипки соло с оркестром №5 ля минор, соч. 7

Фр.Куперен. Фрагменты из "Монастырской мессы"

Ж.-Ф.Ребель. Чакона огня

К.Дакен. Ноэль №5 (Вариации на тему рождественской песни)

М.Коретт. Симфония №5 из цикла Les Six Symphonies des Noëls (Шесть Рождественских симфоний) для струнного оркестра

Л-Н.Клерамбо. Три части из сюиты первого тона.

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