В Самарской филармонии пройдет концерт "Великолепие Версаля"

В понедельник, 8 февраля, в 18:30 в Самарской филармонии состоится концерт "Великолепие Версаля" - совместный проект филармонии и Государственного Эрмитажа.
Зрителям представят два небольших экскурса, предваряющих музыку французских композиторов XVII-XVIII вв.
Программа
М.Коретт. Концерт №4 для органа и струнных
Ж.-М.Леклер. Концерт для скрипки соло с оркестром №5 ля минор, соч. 7
Фр.Куперен. Фрагменты из "Монастырской мессы"
Ж.-Ф.Ребель. Чакона огня
К.Дакен. Ноэль №5 (Вариации на тему рождественской песни)
М.Коретт. Симфония №5 из цикла Les Six Symphonies des Noëls (Шесть Рождественских симфоний) для струнного оркестра
Л-Н.Клерамбо. Три части из сюиты первого тона.