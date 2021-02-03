Дмитрий Азаров: "28980 вакцин сегодня распределят в прививочные пункты губернии"

В среду, 3 февраля, в Самарскую область поступило почти 29 тыс. вакцин от коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак". В течение дня они будут распределены по 137 прививочным пунктам, один из которых в поликлиническом отделении Самарской горбольницы №4 проверил губернатор Дмитрий Азаров.

До сего дня на пункт поступало 230 доз вакцины, однако уже в эту поставку должно прийти 1150. Главный врач больницы Наталья Виктор рассказала губернатору, что прививать начнут сразу же, желающих много и пациенты этого ждут.

По словам регистратора центра вакцинации, только за сегодняшнее утро на прививку записались 16 человек. Составлен лист ожидания - как из тех, кто записался самостоятельно, так и тех, кто состоит в группе риска и будет прививаться по цеховому принципу.

Глава региона спросил о скорости вакцинирования и пропускной способности пункта.

"Я просил провести своего рода тренировки количества вакцинируемых на конкретном пункте - сколько за день получится привить людей. Как оцениваете?" - спросил губернатор. Сотрудники рассказали, что сама процедура занимает порядка 10 минут, так что прививать смогут до 120 человек в день.

"Давайте к этой цифре стремиться, потому что скорость поставки вакцин в регион теперь будет зависеть от того, как быстро мы будем справляться с задачей. Нужно в ускоренном темпе работать. Поэтому удвоили количество прививочных пунктов в регионе, организовали мобильные прививочные пункты, чтобы люди не ждали, чтобы им было удобно пройти эту важную процедуру", - подчеркнул губернатор.

От охвата вакцинацией напрямую зависит формирование коллективного иммунитета - а значит, способность противостоять вирусу. Эффективность этого метода доказывают не только научные исследования, но и конкретные примеры. В прошлом году благодаря вниманию губернатора и отстаиванию интересов региона на федеральном уровне в Самарскую область было поставлено большое количество прививок от гриппа, что позволило привить 60% населения области. Результат оценивают уже сегодня: в этом году ни одного случая гриппа подтверждено не было.

"Отработали, прививочную кампанию провели, население привили: ни одного случая гриппа. И здесь нам лучше работать оперативно. Мы понимаем - каждый день важен", - подчеркнул губернатор.