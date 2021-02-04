Новогодние премии в 2020 году стали платить чаще

В 2020 году новогодние выплаты (премии, бонусы) уже получили треть россиян, свидетельствует опрос, проведенный СК "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие". Их доля выросла с 30% в 2019 году до 32% в 2020-м. Женщины чаще мужчин сообщали о росте размера своих премий по итогам прошлого года. Чаще всего предновогодние премии платили в ЯНАО, а также в Иркутской, Мурманской и Омской областях. Реже всего — в Ростовской области, Пермском крае и Санкт-Петербурге.

Как показал опрос, доля респондентов, в 2020 году получивших новогодние премии, выросла с 2019 года на 2 процентных пункта (с 30%). Чаще других о выплатах сообщали жители Ямало-Ненецкого автономного округа (67%), Иркутской (53%), Мурманской (42,5%), Омской (41%) и Белгородской (40%) областей. Реже — жители Бурятии (16,5%), Хабаровского края (16,5%), Ростовской области (15,4%), Пермского края (15%) и Санкт-Петербурга (14%). Среди москвичей о подобных выплатах сообщили 44%.

Размер новогодних премий каждого второго респондента (49%) составил около 10 тыс. руб. Треть опрошенных (34,5%) получили выплаты в пределах 11-30 тыс. руб. 9% — 31-50 тыс. руб. и 8% — более 50 тыс. руб. Данные о премиях, полученные в ходе опроса, близки к аналогичным данным Росстата, в основе которых лежит статистика среднемесячных номинальных зарплат в России. В 2019 году средний размер новогодних премий по Росстату составил примерно 16 тыс. руб. Рассчитать уровень премий за 2020 год пока невозможно в условиях отсутствия данных о номинальных зарплатах за ноябрь и декабрь, но в январе–октябре средние зарплаты были на 7% выше, чем в январе–октябре предыдущего года.

У большей части респондентов (41%) размер предновогодних выплат не изменился по сравнению с предыдущим годом. 30% опрошенных получили больше, чем в 2019 году. 17% — меньше.

Женщины чаще мужчин сообщали об увеличении размера своих премий в 2020 году относительно 2019-го (33% женщин против 26% мужчин). Мужчины, напротив, чаще говорили, что размер их премий не изменился (47% мужчин против 36,5% женщин) и снизился (18% мужчин против 15% женщин).

Четверть респондентов (22%) тратят новогоднюю премию на подарки к новогодним праздникам. 16% опрошенных возвращают долги и выплачивают кредиты. 15% тратят премию на новогодние развлечения и угощения. Около 10% респондентов сберегают или приобретают финансово-страховые продукты.

*В исследовании приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов. Из них 50% мужчин и 50% женщин. 8,9% респондентов — в возрасте от 18 до 24 лет, 36,3% — от 25 до 44 лет, 38,4% — от 45 до 60 лет и 16,2% — от 61 до 75 лет.