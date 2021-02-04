АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

В Тольятти 4 февраля на главном конвейере АвтоВАЗа состоялась торжественная церемония старта серийного производства нового Lada Largus.

Машина выпускается на предприятии с 2012 года - она стала первым совместным проектом АвтоВАЗа и Renault. За девять лет с заводского конвейера сошло более 450 тыс. автомобилей этой модели. Largus с течением времени модернизировался, в частности, получив гамму российских силовых агрегатов, пополнялся специальными версиями (двухтопливные универсалы и фургоны, Cross, автомобили для "Скорой помощи", социального такси и специальных служб).

"Мы видим новый этап в жизни этого автомобиля, - сказал президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. - В его экстерьере появились атрибуты современного дизайна Lada. Также мы полностью обновили интерьер и добавили автомобилю новые свойства для того, чтобы он отвечал самым высоким требованиям потребителей".

Первой серийной машиной обновленной версии стал Largus Cross цвета "Каракумы" в люксовой комплектации.

Как рассказали на предприятии, приведение дизайна автомобиля в соответствие с фирменным Х-стилем Lada потребовало введения новых деталей: оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Кроме того, полностью обновлен салон машины: новая панель приборов позаимствовала элементы у Vesta, от нее же достался руль, теперь он имеет и функцию обогрева. Впервые на Largus появились мультимедийная система с навигатором, камера заднего вида, подогрев задних сидений, центральный подлокотник переднего ряда и ряд других опций. Автомобиль получил улучшенную звукоизоляцию и новые сиденья с развитой боковой поддержкой.

О старте приема предзаказов на обновленный Lada Largus будет объявлено дополнительно.