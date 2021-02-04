16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus У заводоуправления АвтоВАЗа запрещено парковать автомобили брендов, не входящих в альянс Стартовал предзаказ на Niva Travel АвтоВАЗ представил Niva Legend в комплектации Black Автомобили Lada и Dacia переведут на одну платформу

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

ТОЛЬЯТТИ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 208
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти 4 февраля на главном конвейере АвтоВАЗа состоялась торжественная церемония старта серийного производства нового Lada Largus.

Фото: Сергей Алешин

Машина выпускается на предприятии с 2012 года - она стала первым совместным проектом АвтоВАЗа и Renault. За девять лет с заводского конвейера сошло более 450 тыс. автомобилей этой модели. Largus с течением времени модернизировался, в частности, получив гамму российских силовых агрегатов, пополнялся специальными версиями (двухтопливные универсалы и фургоны, Cross, автомобили для "Скорой помощи", социального такси и специальных служб).

"Мы видим новый этап в жизни этого автомобиля, - сказал президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. - В его экстерьере появились атрибуты современного дизайна Lada. Также мы полностью обновили интерьер и добавили автомобилю новые свойства для того, чтобы он отвечал самым высоким требованиям потребителей".

Первой серийной машиной обновленной версии стал Largus Cross цвета "Каракумы" в люксовой комплектации.

Как рассказали на предприятии, приведение дизайна автомобиля в соответствие с фирменным Х-стилем Lada потребовало введения новых деталей: оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Кроме того, полностью обновлен салон машины: новая панель приборов позаимствовала элементы у Vesta, от нее же достался руль, теперь он имеет и функцию обогрева. Впервые на Largus появились мультимедийная система с навигатором, камера заднего вида, подогрев задних сидений, центральный подлокотник переднего ряда и ряд других опций. Автомобиль получил улучшенную звукоизоляцию и новые сиденья с развитой боковой поддержкой.

О старте приема предзаказов на обновленный Lada Largus будет объявлено дополнительно.

Гид потребителя

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28