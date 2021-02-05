Самарская область будет развивать на местах федеральные форматы мероприятий Года науки

Глава Российской Академии наук Александр Сергеев предложил организовать в регионах пространства науки и технологий, представляющие возможности и успехи научно-промышленных кластеров на местах, сообщает агентство ТАСС.

Приоритетные события, которые будут тиражироваться в регионах, войдут в основу плана мероприятий Года науки. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на втором заседании президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий, которым объявлен 2021 год.

"Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своем уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и задачи, под которые создается план. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее - повышение вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, задача - отразить востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши ученые", - сказал Чернышенко.

По информации Минобрнауки, при формировании плана мероприятий поступило более восьми тысяч предложений от исследовательских институтов, вузов, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций. Все инициативы прорабатываются.

Основная часть плана будет включать в себя около 70 главных федеральных мероприятий, большую часть которых составят различные форумы, выставки, научно-практические конференции международного, всероссийского и регионального уровней. Предполагается, что вовлеченность аудиторий в онлайн- и офлайн-форматы составит не менее 50 млн человек.