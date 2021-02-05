Двух тольяттинцев обвиняют в мошенничестве с электронными торгами

Прокуратура Тольятти утвердила обвинение двум мужчинам, которых обвиняют в мошенничестве, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, злоумышленники размещали на специальных электронных площадках фиктивные заявки на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ. При этом в закупочной документации было обязательное условие - обеспечение заявки на участие в запросе цен в размере 3% от начальной (максимальной) суммы заявки/ начальной (максимальной) цены договора.

В результате различные организации для обеспечения участия переводили на счет юрлица злоумышленников деньги - те самые 3%. Получив более 1,8 млн руб., тольяттинцы просто присвоили деньги, не выполнив никаких договоренностей.