Дмитрий Азаров: Работа региона была оценена Министерством транспорта РФ

В пятницу, 5 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Министр транспорта России Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Напомним, в прошлом году в общей сложности в губернии было отремонтировано больше трехсот километров дорог — это участки региональных трасс, улично-дорожная сеть городов и сёл. Несмотря на пандемию, дорожная сфера не только не сбавила темпы, но и превысила запланированные результаты.

В нормативное состояние приведено 34,92% улично-дорожной сети региона, что значительно выше заданных показателей. Количество мест концентрации ДТП по сравнению с базовыми данными 2017 года сокращено в 2 раза.

"Хочу поблагодарить Министерство транспорта, потому что по целому ряду проектов смогли выполнить работы на год раньше намеченного срока. Это стало возможным благодаря поддержке, которая есть на уровне Правительства и Министерства транспорта Российской Федерации", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Активно обновляется и подвижной состав общественного транспорта. В прошлом году 50 автобусов на газомоторном топливе были переданы в Тольятти, что важно для стабилизации экологической ситуации в городе. "Тема экология для жителей является особой. И горожане поддержали инициативу о передаче автобусов на газомоторном топливе. Хочу поблагодарить за такую возможность", — обратился губернатор к Виталию Савельеву.

Напомним, по качеству исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров в стране.

"Планы на 2021 год у нас серьёзные. И здесь очень важно, что в этой непростой ситуации, мы сохраняем темпы. 304 км дорог мы предполагаем ввести в эксплуатацию после ремонта и реконструкции. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали", — добавил во время беседы глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что "работа региона была оценена Министерством транспорта". Это позволяет уже сейчас рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета на строительство, ремонт и реконструкцию дорог.

"Сейчас рано говорить о суммах, но итоги, которые мы сегодня с министром подвели, ярко это обосновывают. Мы рассказали о наших планах на текущий год и рассчитываем, что уже в ближайшие недели дополнительные средства региону будут зафиксированы в федеральном бюджете. Тогда мы сможем, как и в прошлом году, опережающими темпами приводить в порядок дороги на территории региона и строить новые", — подчеркнул губернатор.

В этом году продолжится и реализация ключевых инфраструктурных объектов. Например, в областной столице в ближайшее время начнётся строительство транспортной развязки с путепроводом на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, а также — новой дороги по улице XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Московского шоссе.

Продолжится реконструкция моста через реку Сок, строительство 2 этапа Самарского моста, который расположен в створе улицы Фрунзе в региональной столице, и автомобильной дороги "Тольятти-Ягодное".

Продолжаются работы и на ключевом стратегическом проекте — строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который является составляющей частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай".

"Ход строительства находится в плановых значениях. Мы выполняем всё намеченное, и этот объект сегодня находится в зоне внимания не только региональной, но и федеральной власти — Правительства Российской Федерации в целом, Министерства транспорта в частности", — отметил Дмитрий Азаров.

Строительство новой дороги и моста через Волгу — это самый масштабный инфраструктурный проект в стране, который основывается на принципах государственно-частного партнёрства. Губернатор уверен: от того, насколько успешно он будет реализован, во многом зависит дальнейшее развитие механизма ГЧП по таким крупным объектам.

"Это флагманский для нашего региона проект. Мы понимаем, какой колоссальный эффект будет иметь прохождение трасы через наш регион, какой импульс развитию экономики, социальной сфере он придаст. Поэтому ему — самое пристальное внимание", — подчеркнул губернатор области.

Кроме того, стороны обсудили и другие ключевые для региона проекты, например, строительство магистрали "Центральная".

"Сама возможность реализации таких глобальных инфраструктурных проектов, преобразований в регионе стала возможной благодаря нацпроектам, комплексному плану, инициативам Президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы вместе с Правительством России, Министерством транспорта загодя отработали все проекты, обосновали их, и выполняем поставленные задачи в срок. Сегодня можно с абсолютной уверенностью сказать, что на Самарскую область в Министерстве транспорта рассчитывают, как на опорный регион страны. Мы не первый год находимся в лидирующей группе по исполнению нацпроекта, всех совместно намеченных планов", — резюмировал Дмитрий Азаров.