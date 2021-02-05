В пятницу, 5 февраля, накануне Дня российской науки, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в Самарском университете оценил готовность к открытию Центра искусственного интеллекта.
Уникальное научное объединение займется практической реализацией междисциплинарных проектов в этой высокотехнологичной сфере. В самарском центре, одном из первых в стране, на основе научных разработок вуза начали создание программных продуктов и высокотехнологичных устройств, востребованных на рынке.
Гостей встречает цифровой собеседник — аватар Ева, готовая ответить на вопросы об университете и организовать виртуальную экскурсию по цифровому археологическому музею. Центр займется проектами в сфере "умной" оптики — например, устройств, способных распознавать химический состав вещей, медицины (нейрообратная связь), диагностики аномалий, нейропроцессоров.
Центр искусственного интеллекта — это своеобразный научно-образовательный стартап в структуре университета. Здесь ведется формирование научных групп по ряду перспективных международных проектов. Один из них — открытая программная платформа OpenNFT.org, созданная на основе междисциплинарной кооперации ученых Самарского университета с ведущими мировыми научными центрами. Это открытая программная платформа для проведения исследований, связанных с формированием нейробиологической обратной связи по данным функциональной МРТ в реальном времени.
Платформа рассчитана на использование сообществом исследователей и клиницистов из различных отраслей нейронауки. Она позволяет использовать все современные подходы к формированию нейрообратной связи, что крайне актуально для бурно развивающихся отраслей, таких, как реабилитационная медицина, создание нейроинтерфейсов, нейростимуляция и обучение, нейрокоммуникации, нейроэкономика.
Другой перспективный проект связан с исследованиями в области нейрокибернетики. Нейрофизиологи, психологи, биоинженеры, математики и программисты будут работать над нейроинтерфейсными технологиями. Разработка нейроинтерфейса может стать крупнейшим технологическим достижением, которое приведет мир к новой эпохе симбиоза человека и машины.
Первые результаты деятельности центра искусственного интеллекта университет планирует получить уже в текущем году.
Первый вице-губернатор оценил и результаты работы по созданию в Самарском университете культурного центра имени Валерия Грушина. Уже завершена реконструкция концертного зала на 250 мест. Зал оборудован в корпусе университета по ул. Молодогвардейской, 151. Идею создания центра горячо поддержал глава региона Дмитрий Азаров. На реализацию проекта были выделены средства из областного бюджета.
Культурный центр будет включать в себя несколько помещений: это мемориальная аудитория, которая будет работать как мини-музей, и концертный зал. Специалисты демонтировали временные перекрытия, и зал вернулся к своему историческому облику. Здесь будут проводить не только студенческие мероприятия, но и концерты с участием жителей Самары.
Посетил председатель правительства и создаваемый на базе вуза шоурум "Art IT". Планируется, что он станет новой точкой притяжения для представителей IT-компаний и талантливой молодежи, предоставляющей новые возможности для демонстрации прорывных IT-технологий.