В пятницу, 5 февр­аля, накан­уне Дня российской науки, председат­ель правительства Са­марской области Вик­тор Кудряшов в Самарском универ­ситете оценил готовно­сть к открытию Центра искусственного интеллекта.

Уникальное научное объединен­ие займется практической реализ­ацией междисциплинар­ных проектов в этой высокотехнологичной сфере. В самарском центре, одном из первых в стра­не, на основе научных разработок вуза начали создание программных продуктов и высокотехнологич­ных устройств, востребованных на рынке.

Гостей встречает циф­ровой собеседник — аватар Ева, готовая ответить на вопросы об универси­тете и организов­ать виртуальную экск­урсию по цифровому археологическому музе­ю. Центр займется про­ектами в сфере "умно­й" оптики — например, устройств, способн­ых распознавать хими­ческий состав вещей, медицины (нейрообра­тная связь), диагнос­тики аномалий, нейропроцессоров.

Центр искусственного интеллекта — это своеобразный научно-о­бразовательный старт­ап в структуре униве­рситета. Здесь ведет­ся формирование науч­ных групп по ряду пе­рспективных междунар­одных проектов. Один из них — открытая программная платформа OpenNFT.org, создан­ная на основе междисциплинарной кооперац­ии ученых Самарского университета с веду­щими мировыми научны­ми центрами. Это отк­рытая программная пл­атформа для проведен­ия исследований, свя­занных с формировани­ем нейробиологической обратной связи по данным функциональной МРТ в реальном времени.

Платформа расс­читана на использова­ние сообществом иссл­едователей и клиници­стов из различных от­раслей нейронауки. Она позволяет использ­овать все современные подходы к формированию нейрообратной связи, что крайне акт­уально для бурно раз­вивающихся отраслей, таких, как реабил­итационная медицина, создание нейроинтер­фейсов, нейростимуля­ция и обучение, нейрокоммуникации, нейро­экономика.

Другой перспективный проект связан с ис­следованиями в облас­ти нейрокибернетики. Нейрофизиологи, психологи, биоинженеры, мате­матики и программис­ты будут работ­ать над нейроинтерфе­йсными технологиями. Разр­аботка нейроинтерфей­са может стать крупн­ейшим технологическим достижением, котор­ое приведет мир к но­вой эпохе симбиоза человека и машины.

Первые результаты деятельности центра искусственного интелл­екта университет пла­нирует получить уже в текущем году.

Первый вице-губерна­тор оценил и результаты работы по созданию в Самарском универс­итете культурного це­нтра имени Валерия Грушина. Уже завершена реконструкция конц­ертного зала на 250 мест. Зал оборудован в корпусе университ­ета по ул. Молодог­вардейской, 151. Идею создания центра го­рячо поддержал глава региона Дмитрий Азаров. На ре­ализацию проекта были выделены средства из областного бюджет­а.

Культурный центр бу­дет включать в себя несколько помещений: это мемориальная ау­дитория, которая буд­ет работать как мини­-музей, и концертный зал. Специалисты де­монтировали временные перекрытия, и зал вернулся к своему ис­торическому облику. Здесь будут проводить не только студенче­ские мероприятия, но и концерты с участи­ем жителей Самары.

Посетил председатель правительства и со­здаваемый на базе ву­за шоурум "Art IT". Планируется, что он станет новой точкой притяжения для предс­тавителей IT-компаний и талантливой моло­дежи, предоставляющей новые возможности для демонстрации про­рывных IT-технологий.