16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вадим Эйленкриг представит в Самаре новый альбом Newborn В самарской кирхе пройдет органный концерт "Золотое барокко" В Самаре выступят "ТенорА XXI века" Эксклюзивный репортаж: Дом рока в Самаре откроется уже в 2021 году В самарской филармонии выступит Сергей Стадлер

Музыка Культура

В самарской кирхе пройдет органный концерт "Золотое барокко"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 11 и 12 февраля в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга (кирха) состоится органный концерт "Золотое барокко" (6+).

Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины Санкт-Петербурга Андрей Коломийцев.

Слушателей ждут известные и малознакомые произведения эпохи барокко. В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Луи Маршана, Иоганна Пахельбеля, Кристофа Муаро, Клод-Бенин Бальбатр и других.

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).

Забронировать билет можно по телефонам: 332 15 66, 8 905 301 00 92, 8 960 833 35 34.

Гид потребителя

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28