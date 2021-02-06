В самарской кирхе пройдет органный концерт "Золотое барокко"

В Самаре 11 и 12 февраля в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга (кирха) состоится органный концерт "Золотое барокко" (6+).
Выступит лауреат международных конкурсов, органист церкви Св. Екатерины Санкт-Петербурга Андрей Коломийцев.
Слушателей ждут известные и малознакомые произведения эпохи барокко. В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Луи Маршана, Иоганна Пахельбеля, Кристофа Муаро, Клод-Бенин Бальбатр и других.
Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).
Забронировать билет можно по телефонам: 332 15 66, 8 905 301 00 92, 8 960 833 35 34.