Стоимость питания в самарских школах увеличится на пять рублей

Департамент образования разработал проект, в соответствии с которым с 1 апреля 2021 г. стоимость горячего питания школьников начальных классов увеличится на 5 рублей. Документация опубликована на сайте администрации Самары.

Стоимость завтрака предлагается увеличить с 60 до 65 рублей в день, стоимость двухразового и пятиразового питания — со 144 до 149 рублей и с 240 до 245 рублей в день, соответственно.

В пояснительной записке, приложенной к проекту постановлению, отмечается что увеличение стоимости завтрака, а также двух- и пятиразового питания позволит обеспечить рацион школьников "натуральными нормами питания в целях удовлетворения физиологической потребности в соответствии с требованиями СанПин".

Отмечается также, что несмотря на то, что средняя стоимость бесплатного горячего питания устанавливается только для младших школьников (с 1 по 4 классы), проектом постановления предлагается установить такую же стоимость завтрака для школьников 5-11 классов, — "в целях недопущения возникновения негативной реакции со стороны общественности".