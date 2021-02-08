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ЖКХ и благоустройство Общество

Суд обязал Волжское казачье войско покинуть лесопарк

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области 4 февраля обязал Самарскую региональную культурно-просветительскую общественную организацию "Волжское казачье Войско" освободить участок в парке 60-летия Советской власти.

Фото: ФОТО АВТОРА

С таким требованием в суд прежде обратился департамент управления имуществом Самары. Казаки занимали 33,27 тыс. кв. м на территории парка, на части этой земли располагалась конюшня. По документам участок был предоставлен общественной организации "под размещение временных объектов зоны отдыха". Год назад администрация Самары прекратила договор аренды, но организация так и не покинула парк.

Теперь Волжское казачье войско за счет собственных средств должно демонтировать строения и сооружения на территории и в течение месяца вернуть саму землю департаменту управления имуществом.

Напомним, к содержанию этого участка ранее возникали вопросы. Местные жители жаловались на складирование снега и мусора, на вырубку зеленых насаждений и появление гаражей. В последнее время, по их словам, арендатор делал пристрой к старой конюшне.

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