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ДТП Происшествия

При ДТП с BMW X6 под Тольятти пострадал водитель отечественной легковушки

ТОЛЬЯТТИ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 февраля, в Ставропольском районе 50-летний водитель BMW X6 в 10:20 на трассе "Тольятти - Ягодное" при совершении обгона между 6 и 7 км трассы, в месте, где обгон запрещен, столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-211230, под управлением 32-летнего водителя, который выполнял поворот налево, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где ему было рекомендовано амбулаторное лечение.

В отношении водителя BMW X6 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), и составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления).

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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