Губернатор - активу ТОС: "Вы - люди, на которых можно рассчитывать в самой сложной ситуации"

Во вторник, 9 февраля, глава региона Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при губернаторе Самарской области.

Напомним, Совет был создан в прошлом году по инициативе руководителя области и сегодня объединяет все ТОСы региона. На связи в режиме ВКС - две тысячи активных жителей региона, которые занимаются самыми насущными вопросами, помогают населению решать коммунальные, бытовые проблемы, претворять в жизнь проекты по благоустройству.

"Сегодня мы проводим встречу с людьми, которым совершенно точно не все равно, что происходит в Самарской области, в отдельных городах, поселках, в конкретном микрорайоне. Наши ТОСЫ, безусловно, остаются ключевым звеном общественного самоуправления и в нашем регионе, и в России в целом", - отметил губернатор, открывая встречу.

Несмотря на то что ТОСы активно делятся позитивным опытом, цель этой встречи, о которой сразу заявил губернатор, - разговор о сложно решаемом. "Главное - услышать друг друга, понять, что не так, где нам требуется поправлять ситуацию. Я настроен на честный и, надеюсь, заинтересованный разговор. Требуется проанализировать, как строится взаимодействие ТОС с органами местного самоуправления как исполнительной, так и представительной власти", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул: зачастую старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований.

Уже сегодня на встрече активисты ТОС высказались о целом ряде проблем. Это оплата коммунальных услуг, транспортная доступность поселков, ремонт дорог и многое другое.

Отдельно отметим, что прямой вопрос губернатору сегодня могли задать все участники по сотовому телефону. Номер был в начале встречи всем озвучен Дмитрием Азаровым.