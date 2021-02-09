В Тольятти разыскивают двух подозреваемых в краже

В Тольятти полиция разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленницы обналичивали средства с банковской карты, которую потеряла местная жительница. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы первой подозреваемой: женщина на вид 50 лет, среднего телосложения, была одета в белую шапку, бордовую куртку и черные брюки.

Приметы второй подозреваемой: женщина на вид 30 лет, плотного телосложения, была одета в серую шапку, черную куртку с меховым воротником, серые брюки и черные сапоги.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всем, кто имеет сведения о личностях и местонахождении разыскиваемых, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-46-21, 93-46-05, 89277707427, 020 (112 с мобильного).