Самарский университет и СамГМУ создадут совместную лабораторию по биомедицинским системам

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева и Самарский медицинский университет объединят усилия для реализации совместных проектов, в том числе в сфере IT-медицины - одного из направлений деятельности НОЦ Инженерия будущего"..

Такое предложение было озвучено в рамках пленарного заседания форума молодежных научных инициатив, проходившего 8 февраля в День российской науки, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Глава региона подчеркнул важность межвузовского взаимодействия и отметил, что в Самарской области оно активно развивается. "Коллаборация университетов, как минимум входящих в НОЦ, сегодня уже работает. Давайте попробуем описать, что за лаборатория должна быть, посмотрим, чего не хватает в существующих студенческих лабораториях, которые на принципах межвузовского обмена уже действуют, а затем примем решение", — сказал губернатор.

Основной деятельностью лаборатории должна стать реализация проектов практической направленности, которые будут интересны потребителю и которые можно будет вывести на рынок. Важным в работе совместной лаборатории будет участие предприятий реального сектора экономики в качестве индустриальных партнеров.

Руководство лабораторией на паритетных началах будут обеспечивать доцент кафедры лазерных и биологических систем Самарского университета им. Королева Иван Братченко и директор НИИ "Бионики и персонифицированной медицины" СамГМУ Андрей Николаенко.

Задачи, которые ставят перед собой ученые, это: оптическая биопсия тканей человека для неинвазивной диагностики социально значимых заболеваний; спектральный анализ сыворотки крови (включая Lab-on-a-chip технологии) для диагностики злокачественных новообразований; создание методов и программного обеспечения для интеллектуального анализа больших массивов биомедицинских данных, включая применение нейронных сетей, облачных технологий, Big Data; моделирование биомеханики мелких суставов, оптимизация конструктивных особенностей эндопротезов; разработка онкологических эндопротезов (детский с раздвижным механизмом и эндопротез голеностопного сустава); магнитно-импульсная обработка лекарственных препаратов (антибиотикотерапия).