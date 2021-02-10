"Вместе в цифровое будущее": на спецноминацию "Цифровой регион" поступило уже более 100 работ

Более 100 работ заявили региональные журналисты и блогеры на спецноминацию "Цифровой регион" ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" от "Ростелекома". Номинация объединяет материалы о цифровизации разных сторон жизнедеятельности регионов и городов.

"На специальную номинацию мы ждем работы о цифровых сервисах и решениях, которые помогают повышать безопасность и качество жизни в регионах. Таких сервисов с каждым днем становится больше, в том числе благодаря работе "Ростелекома". Городские системы видеонаблюдения, умное освещение, фотовидеофиксация соблюдения правил дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы и умные остановки, цифровизация обращения отходов — этот список можно продолжать очень долго. Нас радует, что журналисты уделяют этим вопросам все больше внимания, тем самым они вносят свой вклад в развитие умной и комфортной среды для жизни и работы людей", — отметил вице-президент по прикладным проектам "Ростелекома" и представитель федерального жюри конкурса Игорь Зимин.

Конкурс для региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" проходит в 10-й раз. Стратегический партнер конкурса — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером выступает АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку проекту оказывает Группа "Интерфакс".

На конкурс принимаются работы, посвященные новым технологиям, инновационным разработкам и цифровым трендам в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Свои материалы конкурсанты могут заявить в основные номинации — "Печатная пресса", "Радио и телевидение", "Интернет-СМИ", "Социальные медиа" — и специальные — "Кибербезопасность" от Schneider Electric и "Цифровой регион" от "Ростелекома". Прием заявок завершится 31 марта.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: smi.rt.ru.