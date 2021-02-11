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Экономика и бизнес

Победитель торгов по реставрации усадьбы купца Кириллова заподозрен в картельном сговоре

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское УФАС раскрыло сговор заказчика и участника при проведении торгов по реставрации объекта культурного наследия - усадьбы купца Кириллова, расположенной на ул. Молодогвардейской, 58. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В Самарское УФАС России из Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ поступили материалы о действиях должностных лиц из регионального Ространснадзора и ООО "НПУ СамараРеставрация". Следственные материалы связаны с тем, что стороны организовали и провели конкурс на выполнение работ по капремонту здания, а также на разработку сметы по реставрации объекта культурного наследия - "Усадьба купца Кириллова" (ул. Молодогвардейская, 58) с нарушением антимонопольного законодательства.

Региональный Ространснадзор и компания "СамараРеставрация" заподозрены в картельном сговоре. Они договорились и провели три конкурса с ограниченным участием в электронной форме. По итогам указанных договоренностей были созданы преимущественные условия участия в торгах ООО "НПУ СамараРеставрация".

"Доказательства свидетельствуют о том, что действия ответчиков были направлены на обеспечение победы в торгах именно ООО "НПУ СамараРеставрация", - отметили в антимонопольном ведомстве.

Так, ООО "НПУ СамараРеставрация" до опубликования в ЕИС информации о проведении конкурсов и конкурсных документаций заблаговременно обладало сведениями об их проведении, совместно с заказчиком торгов планировало проведение данных закупок. Компания также имела документацию по всем конкурсам, поскольку разрабатывала ее заранее, имея возможность подготовиться к торгам и спланировать свою финансово-хозяйственную деятельность.

В феврале 2021 г. комиссия Самарского УФАС России признала в действиях Ространснадзора и ООО "НПУ СамараРеставрация" нарушения " Закона о защите конкуренции". Действия заказчика не соответствовали нормам №44-ФЗ "Закон о контрактной системе".

Напомним, в марте 2019 г. региональный Ространснадзор объявил конкурс на реставрацию с приспособлением для современного использования комплекса усадьбы купца Кириллова на ул. Молодогвардейской, 58, где располагается ведомство. От подрядчика требовалось провести реставрацию, консервацию и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем здания, его металлических и деревянных конструкций и деталей; декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; конструкций и деталей из естественного и искусственного камней. Предполагалось, что победитель торгов справится с работами до 15 октября 2019г. за 23,8 млн рублей.

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