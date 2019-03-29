В Самаре отреставрируют усадьбу купца Кириллова

Региональный Ространснадзор объявил конкурс на реставрацию с приспособлением для современного использования усадьбы купца Кириллова на ул. Молодогвардейской, 58, где располагается ведомство. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

От подрядчика потребуется провести реставрацию, консервацию и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем здания, его металлических и деревянных конструкций и деталей; декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и

архитектурно-лепного декора; конструкций и деталей из естественного и искусственного камней.

Справиться с работами необходимо до 15 октября текущего года. Цена контракта 23,8 млн рублей.