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Архитектура Культура

В Самаре отреставрируют усадьбу купца Кириллова

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный Ространснадзор объявил конкурс на реставрацию с приспособлением для современного использования усадьбы купца Кириллова на ул. Молодогвардейской, 58, где располагается ведомство. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

От подрядчика потребуется провести реставрацию, консервацию и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем здания, его металлических и деревянных конструкций и деталей; декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и 
архитектурно-лепного декора; конструкций и деталей из естественного и искусственного камней.

Справиться с работами необходимо до 15 октября текущего года. Цена контракта 23,8 млн рублей.

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