В Тольятти разыскивают женщину, укравшую деньги с банковской карты

Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемую в хищении денег с банковской карты.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, местный житель потерял банковскую карту, а вскоре у него со счета списалось более 3 тыс. рублей. Правоохранители обнаружили, что обналичиванием денег занималась женщина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы подозреваемой: на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, была одета в серую шапку, темную куртку, темные джинсы и черные сапоги с белой подошвой.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-45-27, 93-61-00, 93-45-24, 89277777811, 020 (112 с мобильных).