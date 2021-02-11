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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают женщину, укравшую деньги с банковской карты

ТОЛЬЯТТИ. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемую в хищении денег с банковской карты.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, местный житель потерял банковскую карту, а вскоре у него со счета списалось более 3 тыс. рублей. Правоохранители обнаружили, что обналичиванием денег занималась женщина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы подозреваемой: на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, была одета в серую шапку, темную куртку, темные джинсы и черные сапоги с белой подошвой.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-45-27, 93-61-00, 93-45-24, 89277777811, 020 (112 с мобильных).

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