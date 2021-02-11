Два человека пострадали при столкновении Lada Priora и Lada Granta в Самарской области

В среду, 10 февраля, в Жигулевске Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими.

По данным регионального ГУ МВД, в 7:45 45-летний водитель Lada Priora двигался по трассе М-5 со стороны Сызрани в направлении Тольятти. Когда он поворачивал налево там, где это запрещено, столкнулся с Lada Granta под управлением 35-летнего мужчины.

В аварии пострадали два пассажира Lada Priora: 42-летняя женщина и 54-летний мужчина. Их обоих госпитализировали.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.