В СамГУПС прошло выездное заседание профильных комитетов Самарской губернской думы

11 февраля в СамГУПС состоялось выездное заседание трех профильных комитетов Самарской губернской думы. Обсуждались вопросы актуализации текущих проблем в реализации транспортной стратегии Самарской области.

В работе выездного совещания СГД участвовали заместитель председателя комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин, председатель комитета по образованию и науке Татьяна Бодрова, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Вера Попова.

В совещании также приняли участие заместитель министра транспорта Самарской области Андрей Спиридонов, и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин, директор НИИ "Транспорт" СамГУПС Полина Романова, руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения РСО Сергей Пушняк.

СамГУПС не случайно стал дискуссионной площадкой с участием трех думских комитетов для обсуждения вопросов актуализации текущих проблем в реализации транспортной стратегии, составляющей основу экономической модели Самарской области. В регионе ведется планомерная работа по формированию комплексного плана транспортного обслуживания Самарско-Тольяттинской агломерации. В новую стратегию вписываются вопросы национальных проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Формирование комфортной городской среды".

Представители СамГУПС включены в работу общественной комиссии по транспорту и экспертного сообщества. Ряд предложений вуза уже реализуются в научной плоскости, входят в планы перспективного развития транспортной системы региона, обеспечивают приоритеты лидерского развития Самарской области.

Как рассказал и.о. ректора СамГУПС Максим Гаранин, университет развивается в соответствии с современными трендами и по пути создания цифрового университета. В вузе активно прорабатываются вопросы развития отраслевого транспортного образования и науки в постпандемийную эпоху.

Профессорско-преподавательский состав университета не просто готовит кадры для транспорта, а ведет опережающую подготовку специалистов с учетом современных тенденций в экономике и третьей промышленной революции. Кроме того, университет является участником консорциума НОЦ "Инженерия будущего", и ряд проектов уже реализуется в части развития транспортной системы региона.

Как отметил заместитель министра транспорта Самарской области Андрей Спиридонов, перед ведомством и научным сообществом стоят важные вопросы по формированию новой транспортной стратегии региона. И без поддержки научного сообщества при транспортном планировании не обойтись. Нужен научно обоснованный подход при реализации масштабных инфраструктурных проектов, направленных на удовлетворение потребностей жителей Самарской области в транспортной доступности и комфортной среде мегаполиса. Для обеспечения аспектов транспортной стратегии нужны подготовленные кадры, и в этом вопросе Самарский государственный университет путей сообщения обладает всеми необходимыми компетенциями и конкурентными преимуществами.

"Сегодня совместно с университетом (а СамГУПС является лидером в этих направлениях) мы ведем выверку наших совместных проектов. В университете созданы пять НИИ, в том числе занятые проблематикой транспорта и городской транспортной инфраструктуры, и мы плотно работаем с этими институтами. В Самарской области создан Научно-образовательный центр "Инженерия будущего" мирового уровня, в основе которого есть запросы на реализацию тех или иных моделей региональной экономики. Коллеги из университета предложили ряд очень перспективных проектов. На площадке экспертного сообщества каждого комитета мы постоянно используем научный потенциал студентов и ученых нашего вуза.

Комитет по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи в рамках общественного совета приглашает специалистов вуза для экспертной оценки предложений, которые выносятся на обсуждение муниципалитетами. Сегодня представителям Самарской губернской думы были продемонстрированы новые возможности вуза - коворкинг и бренд-зона ОАО "РЖД", - которые позволят молодым ученым заглядывать в проблематику транспорта, развития региона, предлагать свои модели развития экономики. Уверен: все, что будут предлагать ученые СамГУПС, будет реализовано", - рассказал заместитель председателя комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин.