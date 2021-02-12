"МетроМакс" помог организовать региональный IT-хакатон

Самарский областной Центр детско-юношеского технического творчества вручил благодарственное письмо руководству группы компаний "МетроМакс".

Директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов поблагодарил коллектив самарской группы компаний за помощь в организации регионального IT-хакатона, который проходил в Самаре на базе центра цифрового образования детей "IT-куб".

Напомним, в конце октября 2020 года самарский областной Центр детско-юношеского технического творчества и группа компаний "МетроМакс" заключили договор о сотрудничестве. Основная цель соглашения - объединить научный, инновационный и технологический потенциал областного центра дополнительного образования и телекоммуникационной компании для максимально эффективного обучения детей современным информационным технологиям.

ГК "МетроМакс" основана в 2005 году в Самаре, тогда же начала развертывание первой в России и на тот момент четвертой в мире сети WiMax в Самарской, Ростовской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан. В 2007 году компания приступила к строительству оптоволоконных сетей в Самарской области и в других регионах страны. Сегодня ГК "МетроМакс" оказывает услуги связи с помощью всех современных технологий и обслуживает более 30 тысяч абонентов.