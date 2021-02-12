16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Большая Волга" ищет исполнителя на ремонт путепровода трассы М-5 "Урал" через железную дорогу в Сызранском районе Электричка Сызрань - Кузнецк начнет курсировать 8 марта В 2021 г. пройдет капремонт Южного моста в Самаре Завершено бетонирование путепровода развязки Самарского моста Реконструкцию магистрали Центральная попросили включить в нацпроект

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"МетроМакс" помог организовать региональный IT-хакатон

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 209
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной Центр детско-юношеского технического творчества вручил благодарственное письмо руководству группы компаний "МетроМакс".

Фото: предоставлено автором

Директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов поблагодарил коллектив самарской группы компаний за помощь в организации регионального IT-хакатона, который проходил в Самаре на базе центра цифрового образования детей "IT-куб".

Напомним, в конце октября 2020 года самарский областной Центр детско-юношеского технического творчества и группа компаний "МетроМакс" заключили договор о сотрудничестве. Основная цель соглашения - объединить научный, инновационный и технологический потенциал областного центра дополнительного образования и телекоммуникационной компании для максимально эффективного обучения детей современным информационным технологиям.

ГК "МетроМакс" основана в 2005 году в Самаре, тогда же начала развертывание первой в России и на тот момент четвертой в мире сети WiMax в Самарской, Ростовской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан. В 2007 году компания приступила к строительству оптоволоконных сетей в Самарской области и в других регионах страны. Сегодня ГК "МетроМакс" оказывает услуги связи с помощью всех современных технологий и обслуживает более 30 тысяч абонентов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28