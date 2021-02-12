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ДТП Происшествия

В Самарской области водитель Volkswagen спровоцировал смертельное ДТП

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 февраля, в 4-м часу дня на трассе М-5 в Самарской области погиб автомобилист.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Авария произошла в Камышлинском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Granta, уходя от столкновения со встречным Volkswagen, выехал на правую обочину. Из-за этого автомобиль занесло, после чего он врезался в грузовик Scania.

Мужчина, находившийся за рулем Lada, погиб на месте.

Предполагаемый виновник ДТП - водитель Volkswagen скрылся с места аварии. Его задержали в течение получаса в Сергиевском районе. 44-летний житель Перми отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения отказался. По данным регионального ГУ МВД, у него присутствовал запах алкоголя.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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