В Самарской области водитель Volkswagen спровоцировал смертельное ДТП

В пятницу, 12 февраля, в 4-м часу дня на трассе М-5 в Самарской области погиб автомобилист.

Авария произошла в Камышлинском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Granta, уходя от столкновения со встречным Volkswagen, выехал на правую обочину. Из-за этого автомобиль занесло, после чего он врезался в грузовик Scania.

Мужчина, находившийся за рулем Lada, погиб на месте.

Предполагаемый виновник ДТП - водитель Volkswagen скрылся с места аварии. Его задержали в течение получаса в Сергиевском районе. 44-летний житель Перми отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения отказался. По данным регионального ГУ МВД, у него присутствовал запах алкоголя.

По факту ДТП будет проведена проверка.