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Музыка Культура

В самарском баре Route Grill выступит певица и общественный деятель Майя Азусена

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 февраля в самарском баре Route Grill выступит лауреат премии MTV MADE's Award, знаменитая певица и общественный деятель Майя Азусена.

Она путешествует по миру с различными культурными и благотворительными миссиями и даст для самарских меломанов концерт вместе с трио Олега Бутмана.

Звезда из Нью-Йорка порадует каждого поклонника стильной, экспрессивной музыкой soul, R&B, фьюжн.

Майю Азусену высоко ценят самые заметные музыканты в мире рэгги, соула, джаза, хип-хопа и танцевальной музыки и часто приглашают сотрудничать. Среди них и сын Боба Марли, Стивен Марли, вместе с которым они записали дуэт на получившем Грэмми альбоме "Mind Control", а также Маркус Миллер, Роберта Флэк, Джонатан Питерс, Immortal Technique и Cormega.

"Майя Азусэна уже стала певицей высочайшего уровня, которую можно сравнить с такими суперзвездами, как Чака Хан и Роберта Флэк" — Нью-Йорк Пост.

Проникновенный и темпераментный голос Майи Азусэны был признан критиками и публикой во всем мире, в том числе в Китае, Италии, Греции, Франции, Великобритании, России. Она - обладательница десятка престижных музыкальных премий, в том числе MTV Made, сертификата премии Грэмми и титула "Лучшая альтернативная певица года". Майя также сотрудничала с Маркусом Миллером, Эминемом, Бобом Синклером, Джонатаном Петерсом, Робертой Флэк и многими другими.

Олег Бутман выступает на российской и европейской сцене более 10 лет, когда он вернулся из США, где работал со многими звездами джаза.

Вместе с талантливой пианисткой и композитором Натальей Смирновой-Бутман он много экспериментирует в джазе и фьюжн, приглашая в свои расширенные составы необычных инструменталистов (например, арфа, стил-драмз и др,) и вокалистов.

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