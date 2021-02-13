В Самарской области в ДТП на перекрестках пострадали пять человек

За прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировано три ДТП на перекрестках, в которых пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Одна из аварий произошла в 6:50 на регулируемом перекрестке ул. XXII партсъезда и ул. Вольской. 29-летний водитель Lada Vesta при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Opel Astra. В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира Vesta: 41-летняя женщина и 47-летний мужчина, которые находились на заднем пассажирском сидении. Им назначено амбулаторное лечение.

В 12:30 46-летний водитель Lada Priora на ул. Ново-Садовая напротив дома № 142 при повороте налево не уступил дорогу Daewoo Nexia. В результате столкновения телесные повреждения получили пассажиры иномарки: 17-летний парень и 49-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 14:40 в Комсомольском районе Тольятти. Водитель Lada Largus на неравнозначном нерегулируемом перекрестке на ул. Железнодорожной при выезде со второстепенной дороги допустил столкновение с Chevrolet Cruze. В аварии пострадал 33-летний водитель иномарки. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.