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ДТП Происшествия

В Самарской области в ДТП на перекрестках пострадали пять человек

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировано три ДТП на перекрестках, в которых пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Одна из аварий произошла в 6:50 на регулируемом перекрестке ул. XXII партсъезда и ул. Вольской. 29-летний водитель Lada Vesta при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Opel Astra. В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира Vesta: 41-летняя женщина и 47-летний мужчина, которые находились на заднем пассажирском сидении. Им назначено амбулаторное лечение. 

В 12:30 46-летний водитель Lada Priora на ул. Ново-Садовая напротив дома № 142 при повороте налево не уступил дорогу Daewoo Nexia. В результате столкновения телесные повреждения получили пассажиры иномарки: 17-летний парень и 49-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 14:40 в Комсомольском районе Тольятти. Водитель Lada Largus на неравнозначном нерегулируемом перекрестке на ул. Железнодорожной при выезде со второстепенной дороги допустил столкновение с Chevrolet Cruze. В аварии пострадал 33-летний водитель иномарки. Ему назначено амбулаторное лечение. 

По факту ДТП сотрудниками полиции проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

 

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