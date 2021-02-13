В Самаре при ДТП с автомобилем BMW пострадали два пассажира автобуса

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В субботу, 13 февраля, напротив дома № 72 "б" по ул. Аэродромной произошло ДТП с участием автомобиля BMW и автобуса 266-го маршрута с тремя пассажирами в салоне, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области