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ДТП Происшествия

В Самаре при ДТП с автомобилем BMW пострадали два пассажира автобуса

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 февраля, напротив дома № 72 "б" по ул. Аэродромной произошло ДТП с участием автомобиля BMW и автобуса 266-го маршрута с тремя пассажирами в салоне, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса: 16-летняя девочка и взрослый человек.

По предварительным данным полицейских, столкновение могло произойти потому, что водитель автомобиля BMW не уступил дорогу автобусу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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