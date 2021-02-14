Госпитализирован водитель ВАЗа, который врезался в Самаре в стоящий КамАЗ коммунальных служб

В субботу, 13 февраля, в 2:45 31-летний водитель Lada Priora допустил наезд на стоящий КамАЗ, который стоял у края проезжей части дороги Московского шоссе и там осуществлялась погрузка снега.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель легкового автомобиля, который с места ДТП с травмой руки доставлен бригадой "скорой" в больницу, где госпитализирован.

Водители в момент аварии находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.