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ДТП Происшествия

Госпитализирован водитель ВАЗа, который врезался в Самаре в стоящий КамАЗ коммунальных служб

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 февраля, в 2:45 31-летний водитель Lada Priora допустил наезд на стоящий КамАЗ, который стоял у края проезжей части дороги Московского шоссе и там осуществлялась погрузка снега.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель легкового автомобиля, который с места ДТП с травмой руки доставлен бригадой "скорой" в больницу, где госпитализирован.

Водители в момент аварии находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

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